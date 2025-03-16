Укренерго 17 березня застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу
Київ • УНН
Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.
У понеділок, 17 березня, в Україні діятимуть обмеження потужності електроенергії для промислових споживачів і бізнесу. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 17 березня будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Зазначається, що обмеження діятимуть з 06:00 до 20:00.
Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти
"Відключення побутових споживачів не прогнозується", - додали в НЕК "Укренерго".
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