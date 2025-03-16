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Укренерго 17 березня застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Київ • УНН

 • 21557 перегляди

Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.

Укренерго 17 березня застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

У понеділок, 17 березня, в Україні діятимуть обмеження потужності електроенергії для промислових споживачів і бізнесу. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 17 березня будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу

- повідомили в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що обмеження діятимуть з 06:00 до 20:00. 

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти

- йдеться у дописі.

"Відключення побутових споживачів не прогнозується", - додали в НЕК "Укренерго".

Нагадаємо

Вночі з 14 на 15 березня росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.

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