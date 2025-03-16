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Укрэнерго 17 марта будет применять ограничения для промышленности и бизнеса

Киев • УНН

 • 21543 просмотра

Укрэнерго сообщило об ограничении мощности для промышленных потребителей и бизнеса 17 марта с 06:00 до 20:00 из-за последствий атак на энергообъекты. Отключение населения не планируется.

Укрэнерго 17 марта будет применять ограничения для промышленности и бизнеса

В понедельник, 17 марта, в Украине будут действовать ограничения мощности электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме 17 марта будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса

- сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничения будут действовать с 06:00 до 20:00. 

Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты

- говорится в сообщении.

"Отключение бытовых потребителей не прогнозируется", - добавили в НЭК "Укрэнерго".

Напомним

Ночью с 14 на 15 марта россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях, оставив без света часть жителей. Повреждена инфраструктура, есть раненые.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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