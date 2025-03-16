Укрэнерго 17 марта будет применять ограничения для промышленности и бизнеса
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило об ограничении мощности для промышленных потребителей и бизнеса 17 марта с 06:00 до 20:00 из-за последствий атак на энергообъекты. Отключение населения не планируется.
В понедельник, 17 марта, в Украине будут действовать ограничения мощности электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме 17 марта будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса
Отмечается, что ограничения будут действовать с 06:00 до 20:00.
Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты
"Отключение бытовых потребителей не прогнозируется", - добавили в НЭК "Укрэнерго".
Напомним
Ночью с 14 на 15 марта россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях, оставив без света часть жителей. Повреждена инфраструктура, есть раненые.
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение13.03.25, 07:08 • 84752 просмотра