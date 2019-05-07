Українцям роз'яснили, як повернути аптекам ліки неналежної якості
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Чинне законодавство наділяє українців правом повертати ліки неналежної якості до аптек. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
У МОЗ, посилаючись на постанову Кабінету міністрів України від 19 березня 1994 року (№172), нагадали, що лікарські засоби відносяться до товарів, які при їх належній якості не підлягають поверненню. Втім, якщо споживачі протягом 14 календарних днів з дня придбання ліків виявили їх неналежність - вони мають право вимагати від аптеки:
- пропорційного зменшення ціни;
- безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
- відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
Відповідні права закріплені за українцями статтею 8 ЗУ "Про захист прав споживачів", уточнили в МОЗ.
У міністерстві також розповіли, що робити якщо протягом 14 календарних днів з дня придбання ліків споживач виявив істотні недоліки товару.
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"У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, у порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар", - уточнили у міністерстві.
При цьому продавець або виробник зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги, додали у МОЗ.
У міністерстві також зазначили, що факт неналежної якості ліків підтверджується такими документами:
- висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) та/або уповноваженою лабораторією;
- розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.
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