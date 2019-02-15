Журналісти показали, як аптекарів вчать "напарювати" покупцям дорогі ліки

Так, журналістка влаштувалася на роботу в аптеку провізором. Знайшла в Інтернеті відкриту вакансію - і записалася на співбесіду у одну із аптек спального району столиці. Співбесіда пройшла швидко, роботодавця не збентежив факт відсутності профільної освіти у майбутнього працівника.

Журналістку почали вчити, як продати потрібні аптеці, а не покупцю, ліки у перший же робочий день.

Перше "золоте правило" - одразу радити ті препарати, які активно всюди рекламують, щоб назви були знайомі. Завідувачка аптеки пояснила журналістці, що на клієнтів реклама діє безвідмовно.

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Окрім розрекламованих ліків аптекар повинен нав'язати покупцю ще й кілька препаратів на додачу.

"Таких хитрих прийомів у фармацевтів безліч", - констатують журналісти.

Зелене світло для аптекаря вмикається тоді, коли покупець приходить в аптеку і просить дати "щось від кашлю". Тоді провізор може пропонувати покупцю все, що завгодно. Але тиснути на клієнта потрібно обережно, щоб він не втік, так нічого й не купивши, попередила журналістку завідувачка аптеки.

Більше того, за продаж конкретних ліків провізори отримують так звані бонуси.

"Щоб заробити більше - треба продати більше. Втюхати не за 20 грн, а втюхати за 240 грн. А щоб його взяли, треба знати, як його продати", - поділилися досвідом завідувачка аптеки із журналісткою-провізором.

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Журналісти також з'ясували, що до чоловіків та жінок в аптеці різний підхід. Чоловікові не треба довго розповідати про якість препарату, він дивиться лише на ціну.

"Приносиш 3 мазі, за 50 грн, за 120 грн і за 180 грн і говориш, що за 180 грн - це виготовлення Німеччини, за 120 грн - це Словенія. І ось є подешевше... І після слова "подешевше" вони його беруть", - пояснила журналістці роботодавець.

А жінкам головне вчасно сказати, що препарат дорогий, але точно допоможе, додала завідувачка аптеки.

Якщо клієнт купує кілька препаратів - провізор спочатку розповідає про те, як приймати ліки. І лише потім озвучує ціну. Інакше кажучи - позбавляє покупця можливості відмовитися, з'ясували журналісти.

Нагадаємо, як писав УНН, аптеки зловживають цінами на ліки в період епідемій.

Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться утричі.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.