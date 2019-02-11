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Аптеки свідомо завищують вартість ліків у вихідні дні - розслідування

Аптеки свідомо завищують вартість ліків у вихідні дні - розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Українські аптеки перетворилися на супермаркети. Бізнес ставить собі за мету заробити на здоров'ї українців шляхом маніпуляцій із цінами. Про це йдеться у журналістському розслідування ТРК Україна, передає УНН.

Так, журналісти дослідили, що у вихідні дні вартість одних і тих самих ліків в українських аптеках може бути значно вищою, аніж у будні. Повідомляється, що провізори двічі на тиждень - у п'ятницю та у понеділок - переклеюють цінники.

"Враховуючи те, що навіть найменша аптека у своєму арсеналі має близько 4 тис. найменувань товару, а у великих аптеках їх до 10 тис., уявіть скільки часу і сил треба на це витратити", - йдеться у журналістському розслідуванні.

Покупець ризикує бути обманутим, якщо купує не цілу упаковку ліків, а половину чи третину, дослідили журналісти.

Приміром, якщо упаковка ліків коштує 58 грн, то за один із двох її блістерів споживач заплатить не 29, а 30 грн. Це законно, але про це працівники аптеки українців не попереджають, йдеться у розслідуванні журналістів.

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Журналісти також дійшли висновку, що ціна у аптечному чеку напряму залежить від зовнішнього вигляду покупця.

"Чим заможніше він виглядає - тим більше заплатить за ліки", - йдеться у журналістському розслідуванні.

Для того, аби зекономити в аптеці, не варто купувати ліки, які стоять на вітрині, попереджають журналісти.

"З виробниками препаратів, які стоять на видному місці, аптека підписує маркетингові угоди. У договорах фіксують навіть метраж полиць, де буде виставлено товар. Поряд із пріоритетними препаратами заборонено виставляти продукцію конкурентів із однаковими властивостями", - йдеться у розслідуванні.

Аби не переплачувати за ліки в українських аптеках, споживач має запитати у провізора, чим дорожчий препарат якісніший від дешевого аналога. Відповідь на кшталт "застарілий", або "вітчизняний" не є аргументом, попереджають журналісти.

Нагадаємо, аптеки зловживають цінами на ліки в період епідемій. 

Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться утричі. 

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря. 

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.

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