Аптеки сознательно завышают стоимость лекарств в выходные дни - расследование

Так, журналисты выяснили, что в выходные дни стоимость одних и тех же лекарств в украинских аптеках может быть значительно выше, чем в будни. Сообщается, что провизоры дважды в неделю - в пятницу и в понедельник - переклеивают ценники.

"Учитывая то, что даже самая маленькая аптека в своем арсенале имеет около 4 тыс. наименований товара, а в больших аптеках их до 10 тыс., представьте сколько времени и сил нужно на это потратить", - говорится в журналистском расследовании.

Покупатель рискует быть обманутым, если приобретает не целую упаковку лекарств, а половину или треть, исследовали журналисты.

К примеру, если упаковка лекарств стоит 58 грн, то за один из двух ее блистеров потребитель заплатит не 29, а 30 грн. Это законно, но об этом работники аптеки украинцев не предупреждают, говорится в расследовании журналистов.

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Журналисты также пришли к выводу, что цена в аптечном чеке напрямую зависит от внешнего вида покупателя.

"Чем богаче он выглядит - тем больше заплатит за лекарства", - говорится в журналистском расследовании.

Для того, чтобы сэкономить в аптеке, не стоит покупать лекарства, которые стоят на витрине, предупреждают журналисты.

"С производителями препаратов, которые стоят на видном месте, аптека подписывает маркетинговые соглашения. В договорах фиксируют даже метраж полок, где будут выставлены товар. Наряду с приоритетными препаратами запрещено выставлять продукцию конкурентов с одинаковыми свойствами", - говорится в расследовании.

Чтобы не переплачивать за лекарства в украинских аптеках, потребитель должен спросить у провизора, чем более дорогой препарат качественней чем дешевый аналог. Ответ вроде "устаревший", или "отечественный" не является аргументом, предупреждают журналисты.

Напомним, аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.

Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и монополизацией рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.