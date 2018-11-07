Від прийняття "аптечного законопроекту" виграє кінцевий споживач - активіст
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Законопроект №8591, який передбачає реформу аптечної галузі, покликаний захистити кінцевого споживача від свавілля власників мереж на ринку. Про це за підсумками засідання комітету охорони здоров'я ВРУ в коментарі УНН заявив голова ГО "Національний інтерес України" Василь Апасов.
“Ініціатива непогана тим, що вона трохи приземлить великих власників мереж, щоб вони перестали качати права споживача. Потрібно щоб у виграші залишалася людина, яка йде за ліками в аптеку. Адже коли ми говоримо про аптеки, ми повинні розуміти, що мова йде про здоров’я людей”, — сказав він.
При цьому, на думку активіста, депутатам слід звернути увагу на дві суперечливі норми документа: мінімальна відстань між аптеками і наявність профільної освіти у засновника аптеки.
“Я думаю, що ці питання будуть врегульовані, а цей закон — зіграє позитивну роль у врегулюванні ринку. Ну а в цілому, наявність великої кількості гравців на ринку завжди позитивно позначається на діяльності галузі”, — підкреслив він.
Як писав УНН, законопроект №8591 викликав дуже жваву дискусію серед народних депутатів і профільної спільноти. Аптечні асоціації виступили проти документа, боячись втратити свій вплив на ринок.
В АМКУ вказали на необхідність доопрацювання закону з точки зору гарантування прозорої конкуренції на ринку.
Автори документа, в свою чергу, запевняють, що їхній закон якраз і написаний з метою забезпечення рівних прав та можливостей для всіх власників аптечних установ в країні.
“Сьогодні фармацевти працюють за наймом у великих олігархів. Цим же законопроектом дається можливість фармацевтам ставати власниками аптечного бізнесу. Тому для розширення конкуренції (на ринку — ред.) кращих норм може і не існувати. Крім того, ми доопрацюємо цей законопроект поправками”, — прокоментувала документ одна з його авторів, народний депутат Ірина Сисоєнко.