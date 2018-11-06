Сегодня фармацевты работают по найму олигархов - Сисоенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Законопроект №8591 ("аптечный") предусматривает нормы, гарантирующие конкуренцию на рынке фармацевтического бизнеса. Об этом сегодня во время заседания комитета по вопросам здравоохранения ВРУ отметила народный депутат, соавтор документа Ирина Сисоенко, передает УНН.
По ее словам, сегодня фармацевты работают "по найму у крупных олигархов".
"Этим же законопроектом дается возможность фармацевтам становиться владельцами аптечного бизнеса. Поэтому для расширения конкуренции (на рынке - ред.) лучших норм может и не существовать. Кроме того, мы доработаем этот законопроект поправками", - сказала она.
Напомним, как писал УНН, еще до принятия указанного законопроекта, депутаты уже заставили аптекарей отказаться от искусственного завышения цен на лекарства. Речь идет о так называемых маркетинговых соглашениях, которые требуют запретить законодатели. Представители аптечного бизнеса под давлением дискуссий вокруг документа №8591 уже публично заявили о готовности от них отказаться.
Отметим, по оценкам экспертов, маркетинговые соглашения и другие требования аптекарей к поставщикам и производителям лекарств, искажают цены на медпрепараты, завышая их стоимость до 50%.