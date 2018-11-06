Сьогодні фармацевти працюють у наймах олігархів - Сисоєнко

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Законопроект №8591 ("аптечний") передбачає норми, які гарантуватимуть конкуренцію на ринку фармацевтичного бізнесу. Про це сьогодні під час засідання комітету з питань охорони здоров’я ВРУ зазначила народний депутат, співавтор документу Ірина Сисоєнко, передає УНН.

За її словами, сьогодні фармацевти працюють "у наймах у великих олігархів".

"Цим же законопроектом дається можливість фармацевтам ставати власниками аптечного бізнесу. Тому для розширення конкуренції (на ринку - ред.) кращих норм може і не існувати. Крім того, ми доопрацюємо цей законопроект поправками", - сказала вона.

Нагадаємо, як писав УНН, ще до прийняття вказаного законопроекту, депутати вже змусили аптекарів відмовитися від штучного завищення цін на ліки. Йдеться про так звані маркетингові угоди, які вимагають заборонити законодавці. Представники аптечного бізнесу під тиском дискусій навколо документу №8591 вже публічно заявили про готовність від них відмовитися. 

Зауважимо, за оцінками експертів, маркетингові угоди та інші вимоги аптекарів до постачальників та виробників ліків, спотворюють ціни на медпрепарати, завищуючи їх вартість до 50%.

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