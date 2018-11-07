От принятия "аптечного законопроекта" выиграет конечный потребитель - активист
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Законопроект №8591, который предусматривает реформу аптечной отрасли, призван защитить конечного потребителя от произвола сетевиков рынка. Об этом, по итогам заседания комитета здравоохранения ВРУ, в комментарии УНН заявил председатель ОО "Национальный интерес Украины" Василий Апасов.
“Инициатива неплохая тем, что она немного приземлит крупных сетевиков, чтобы они перестали качать права потребителю. Нужно чтобы в выигрыше оставался человек, который идет за лекарствами в аптеку. Ведь когда мы говорим об аптеках, мы должны понимать, что речь идет о здоровье людей”, — сказал он.
При этом, по мнению активиста, депутатам следует обратить внимание на две спорные нормы документа: минимальное расстояние между аптеками и наличие профильного образования у учредителя аптеки.
“Я думаю, что эти вопросы будут урегулированы, а этот закон — сыграет позитивную роль в урегулировании рынка.
Ну а в целом, наличие большого количества игроков на рынке всегда позитивно сказывается на деятельности отрасли”, — подчеркнул он.
Как писал УНН, законопроект № 8591 вызвал очень оживленную дискуссию среди народных депутатов и профильного сообщества. Аптечные ассоциации выступили против документа, боясь потерять свое влияние на рынок.
В АМКУ указали на необходимость доработки закона с точки зрения гарантирования прозрачной конкуренции на рынке.
Авторы документа, в свою очередь, уверяют, что их закон как раз и написан с целью обеспечения равных прав и возможностей для всех собственников аптечных учреждений в стране.
“Сегодня фармацевты работают по найму у крупных олигархов. Этим же законопроектом дается возможность фармацевтам становиться владельцами аптечного бизнеса. Поэтому для расширения конкуренции (на рынке — ред.) лучших норм может и не существовать. Кроме того, мы доработаем этот законопроект поправками”, — прокомментировала документ одна из его авторов, народный депутат Ирина Сысоенко.