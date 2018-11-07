От принятия "аптечного законопроекта" выиграет конечный потребитель - активист

“Инициатива неплохая тем, что она немного приземлит крупных сетевиков, чтобы они перестали качать права потребителю. Нужно чтобы в выигрыше оставался человек, который идет за лекарствами в аптеку. Ведь когда мы говорим об аптеках, мы должны понимать, что речь идет о здоровье людей”, — сказал он.

При этом, по мнению активиста, депутатам следует обратить внимание на две спорные нормы документа: минимальное расстояние между аптеками и наличие профильного образования у учредителя аптеки.

“Я думаю, что эти вопросы будут урегулированы, а этот закон — сыграет позитивную роль в урегулировании рынка.

Ну а в целом, наличие большого количества игроков на рынке всегда позитивно сказывается на деятельности отрасли”, — подчеркнул он.

Как писал УНН, законопроект № 8591 вызвал очень оживленную дискуссию среди народных депутатов и профильного сообщества. Аптечные ассоциации выступили против документа, боясь потерять свое влияние на рынок.

В АМКУ указали на необходимость доработки закона с точки зрения гарантирования прозрачной конкуренции на рынке.

Авторы документа, в свою очередь, уверяют, что их закон как раз и написан с целью обеспечения равных прав и возможностей для всех собственников аптечных учреждений в стране.

“Сегодня фармацевты работают по найму у крупных олигархов. Этим же законопроектом дается возможность фармацевтам становиться владельцами аптечного бизнеса. Поэтому для расширения конкуренции (на рынке — ред.) лучших норм может и не существовать. Кроме того, мы доработаем этот законопроект поправками”, — прокомментировала документ одна из его авторов, народный депутат Ирина Сысоенко.