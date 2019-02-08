Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює річному обсягу субсидій

У грошовому вираженні витрати українців на ліки за рік зросли на 25,3%.

У натуральному вираженні продажі ліків за вказаний період зросли на 4,8%, у порівнянні з 2017 роком, – до 1 млрд упаковок.

"Середньозважена ціна лікарського засобу становила 69,45 грн, що на 19,52% більше у порівнянні з 2017 роком", - повідомили у компанії.

Також повідомляється, що за рік продажі імпортних ліків в українських аптеках зросли на 23,2%, вітчизняних - на 23,7%. У 2018 році українці витратили на імпортні ліки 55 млрд 740 млн грн, на вітчизняні - 28 млрд 833 млн грн.

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Окрім того зазначається, що минулого року серед українців попит на рецептурні лікарські засоби зріс на 21,2%, на безрецептурні - впав на 4,6%.

"При середньозваженій ціні на рецептурні лікарські засоби у 109,49 грн проти безрецептурних 37,64 грн, такий відсотковий приріст відчутно впливає на загальну картину ринку", - повідомили у компанії.

Загалом у 2018 році аптечні продажі сягнули 84 млрд 574 млн грн або 1 млрд 519 млн грн упаковок. Це - на 23,4% більше у грошовому, та на 0,8% менше у натуральному вираженні, у порівнянні із 2017 роком.

Ключовими факторами, які призвели до зростання аптечних продажів у 2018 році, були інфляція та споживчий попит.

Зауважимо, що чиновники Мінсоцполітики у 2017 році заявляли, що річна потреба держкоштів для забезпечення українців субсидіями сягає близько 70 млрд грн.

Нагадаємо, як писав УНН, в українських аптеках завищують ціни на ліки. Особливо цим зловживають у розпал сезонних епідемій грипу та інших хвороб.

Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться утричі.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.