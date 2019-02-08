Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює річному обсягу субсидій

ukru
23 березня, 12:58 • 158773 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 403545 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 399274 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 386228 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 393286 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 293470 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 243920 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 473241 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174379 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 406215 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4.3 м/с
55 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 336748 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 320849 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 275326 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 213200 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 262468 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 392133 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 473239 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 406214 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 362062 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 311859 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 156189 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 153415 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 154592 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149131 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 153018 перегляди
Актуальне
Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює річному обсягу субсидій

Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює річному обсягу субсидій

Київ • УНН

 • 11204 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У 2018 році українці витратили на ліки 69 млрд 615 млн грн. Про це УНН повідомили у компанії “Бізнес Кредит”.

У грошовому вираженні витрати українців на ліки за рік зросли на 25,3%.

У натуральному вираженні продажі ліків за вказаний період зросли на 4,8%, у порівнянні з 2017 роком, – до 1 млрд упаковок.

"Середньозважена ціна лікарського засобу становила 69,45 грн, що на 19,52% більше у порівнянні з 2017 роком", - повідомили у компанії.

Також повідомляється, що за рік продажі імпортних ліків в українських аптеках зросли на 23,2%, вітчизняних - на 23,7%. У 2018 році українці витратили на імпортні ліки 55 млрд 740 млн грн, на вітчизняні - 28 млрд 833 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні приватні аптеки витісняють комунальні

Окрім того зазначається, що минулого року серед українців попит на рецептурні лікарські засоби зріс на 21,2%, на безрецептурні - впав на 4,6%.

"При середньозваженій ціні на рецептурні лікарські засоби у 109,49 грн проти безрецептурних 37,64 грн, такий відсотковий приріст відчутно впливає на загальну картину ринку", - повідомили у компанії.

Загалом у 2018 році аптечні продажі сягнули 84 млрд 574 млн грн або 1 млрд 519 млн грн упаковок. Це - на 23,4% більше у грошовому, та на 0,8% менше у натуральному вираженні, у порівнянні із 2017 роком.

Ключовими факторами, які призвели до зростання аптечних продажів у 2018 році, були інфляція та споживчий попит.

Зауважимо, що чиновники Мінсоцполітики у 2017 році заявляли, що річна потреба держкоштів для забезпечення українців субсидіями сягає близько 70 млрд грн.

Нагадаємо, як писав УНН, в українських аптеках завищують ціни на ліки. Особливо цим зловживають у розпал сезонних епідемій грипу та інших хвороб.

Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться утричі.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,000.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.35