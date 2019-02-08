В прошлом году украинцы потратили на лекарства сумму, равную годовому объему субсидий

В денежном выражении расходы украинцев на лекарства за год выросли на 25,3%.

В натуральном выражении продажи лекарств за указанный период выросли на 4,8%, по сравнению с 2017 годом - до 1 млрд упаковок.

"Средневзвешенная цена лекарственного средства составляла 69,45 грн, что на 19,52% больше по сравнению с 2017 годом", - сообщили в компании.

Также сообщается, что за год продажи импортных лекарств в украинских аптеках выросли на 23,2%, отечественных - на 23,7%. В 2018 году украинцы потратили на импортные лекарства 55 млрд 740 млн грн, на отечественные - 28 млрд 833 млн грн.

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Кроме того отмечается, что в прошлом году среди украинцев спрос на рецептурные лекарственные средства вырос на 21,2%, на безрецептурные - упал на 4,6%.

"При средневзвешенной цене на рецептурные лекарственные средства в 109,49 грн против безрецептурных 37,64 грн, такой процентный прирост ощутимо влияет на общую картину рынка", - сообщили в компании.

Всего в 2018 году аптечные продажи достигли 84 млрд 574 млн грн или 1 млрд 519 млн грн упаковок. Это - на 23,4% больше в денежном, и на 0,8% меньше в натуральном выражении, по сравнению с 2017 годом.

Ключевыми факторами, которые привели к росту аптечных продаж в 2018 году, были инфляция и потребительский спрос.

Отметим, что чиновники Минсоцполитики в 2017 году заявляли, что годовая потребность госсредств для обеспечения украинцев субсидиями составляет около 70 млрд грн.

Напомним, как писал УНН, в украинских аптеках завышают цены на лекарства. Особенно этим злоупотребляют в разгар сезонных эпидемий гриппа и других болезней.

Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.