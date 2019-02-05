В Україні приватні аптеки витісняють комунальні

За даними видання, станом на 1 січня 2019 року в Україні діє 2,5 тис. торгових точок комунальної форми власності, що на 3,8% або на 100 одиниць менше, аніж рік тому, та на 7,4% або на 200 одиниць менше, аніж два роки тому. За останні 5 років кількість комунальних аптек в Україні скоротилася на 13,7% або на 400 одиниць.

При цьому, в Україні зростає кількість торгових точок приватного сегмента. Станом на 1 січня 2019 року в Україні діє 18,5 тис. торгових точок приватної форми власності, що на 1,1% або на 200 одиниць більше, аніж рік тому. За два роки кількість приватних аптек в Україні зросла на 1,7%, або на 300 одиниць, за останні 5 років - на 11,7%, або 1,9 тис. одиниць.

Співвідношення торгових точок комунальної та приватної власності становить 12 на 88%, інформує видання.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні нараховується вже понад 29 тис. аптек та аптечних пунктів.

При цьому, за даними експертів, вітчизняні аптеки відчутно завищують ціни на іноземні препарати, а також на вітчизняні, особливо у розпал вірусних захворювань та епідемій.

У Верховній Раді - такої ж думки. Нардепи вважають, що ціни на ліки в Україні завищені через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.