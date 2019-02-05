В Украине частные аптеки вытесняют коммунальные

По данным издания, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине действует 2,5 тыс. торговых точек коммунальной формы собственности, что на 3,8% или на 100 единиц меньше, чем год назад, и на 7,4% или на 200 единиц меньше, чем два года назад. За последние 5 лет количество коммунальных аптек в Украине сократилось на 13,7% или на 400 единиц.

При этом в Украине растет количество торговых точек частного сектора. По состоянию на 1 января 2019 года в Украине действует 18,5 тыс. торговых точек частной формы собственности, что на 1,1% или на 200 единиц больше, чем год назад. За два года количество частных аптек в Украине выросло на 1,7%, или на 300 единиц, за последние 5 лет - на 11,7%, или 1,9 тыс. единиц.

Соотношение торговых точек коммунальной и частной собственности составляет 12 на 88%, информирует издание.

Напомним, как писал УНН, в Украине насчитывается уже более 29 тыс. аптек и аптечных пунктов.

При этом, по данным экспертов, отечественные аптеки ощутимо завышают цены на иностранные препараты, а также на отечественные, особенно в разгар вирусных заболеваний и эпидемий.

В Верховной Раде - такого же мнения. Нардепы считают, что цены на лекарства в Украине завышены из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.