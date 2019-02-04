В Україні стрімко зростає кількість аптек: їх уже більше 20 тисяч

"В останні роки розвиток аптечного ринку відбувається за рахунок збільшення кількості аптек, в той час як кількість аптечних пунктів, навпаки, потроху скорочується", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 січня 2019 року, в Україні налічується 20 тис. 620 торгових точок, з яких 16 тис. 457 аптек і 4 тис. 163 аптечних пункти.

Так, за останні п'ять років, кількість аптек в Україні збільшилася на 12,5%, кількість аптечних пунктів - зменшилася на 6,5%.

"В даний час їх співвідношення становить 80 на 20%", - пише видання.

Також повідомляється, що досить стрімко зростає кількість торгових точок, що належать юридичним особам (мережевих аптек - ред.). На сьогодні юрособам належить 14,8 тис. торгових точок, що на 9,6% або на 1,3 тис. більше, ніж у 2015 році.

Кількість торгових точок, що належать фізичним особам - підприємцям (ФОП), зростає досить повільно - за останні п'ять років цей показник збільшився всього на 3,5% або на 200 об'єктів. Станом на 1 січня 2019 року, в Україні налічується 5,8 тис. торгових точок, що належать ФОП.

Пайове співвідношення торгових точок, що належать юридичним особам і фізичним особам, становить 72 на 28%, інформує видання.

Як писав УНН, за даними експертів, українські аптеки завищують ціни на іноземні препарати у кілька десятків, а іноді і тисяч раз.

У Верховній Раді - тієї ж думки.

Нардепи вважають, що ціни на ліки в Україні завищені через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, в парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищому фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" знаходиться на доопрацюванні у його авторів.