В Украине стремительно растет количество аптек: их уже больше 20 тысяч

"В последние годы развитие аптечного рынка происходит за счет увеличения количества аптек, в то время как число аптечных пунктов, наоборот, понемногу сокращается", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывается 20 тыс. 620 торговых точек, из которых 16 тыс. 457 аптек и 4 тыс. 163 аптечных пункта.

Так, за последние пять лет, количество аптек в Украине увеличилось на 12,5%, количество аптечных пунктов - уменьшилось на 6,5%.

"В настоящее время их соотношение составляет 80 на 20%", - пишет издание.

Также сообщается, что достаточно стремительно растет количество торговых точек, принадлежащих юридическим лицам (сетевых аптек - ред.). На сегодня юрлицам принадлежит 14,8 тыс. торговых точек, что на 9,6% или на 1,3 тыс. больше, чем в 2015 году.

Количество торговых точек, принадлежащих физическим лицам — предпринимателям (ФЛП), растет достаточно медленно - за последние пять лет этот показатель увеличился всего на 3,5% или на 200 объектов. По состоянию на 1 января 2019 года, в Украине насчитывается 5,8 тыс. торговых точек, принадлежащих ФЛП.

Долевое соотношение торговых точек, принадлежащих юрлицам и физлицам, составляет 72 на 28%, информирует издание.

Как писал УНН, по данным экспертов, украинские аптеки завышают цены на иностранные препараты в несколько десятков, а иногда и тысяч раз.

В Верховной Раде - того же мнения.

Нардепы считают, что цены на лекарства в Украине завышены из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали.

Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.