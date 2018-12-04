У Раді прогнозують, що “аптечний” законопроект буде ухвалено
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Законопроект № 8591, який передбачає реформування аптечного ринку в Україні, - дуже влучний. Його зараз доопрацьовують, і ймовірно, що документ буде підтримано. Такі прогнози у коментарі УНН озвучив народний депутат, один з авторів законопроекту Андрій Шипко.
“Я думаю, що цей законопроект по аптекам буде підтриманий. Оскільки як би хто не лобіював ситуацію, але реально знизити ціни на ліки держава не зможе, якщо вона системно не підійде до вирішення питання. Ми повинні ліквідувати аптечні монополії і "підкилимні" маркетингові договори, як це давно уже зроблено у європейських країнах”, — сказав він.
Політик зауважив, що зараз законопроект перебуває на доопрацюванні.
“Законопроект містив положення, які необхідно конкретизувати та внести зміни. Наприклад, щодо відстані в 500 метрів. Ми зараз вносимо зміни, щоб ця відстань була у межах пішохідної доступності, а не пряма лінія. Таким чином ми вирішимо проблему, коли десь на автостанції в районі поруч розташовано 10 аптек, а в селі — жодної. Наше завдання думати у першу чергу про людей, бо сьогодні люди, особливо в селах, залишились один на один зі своїми проблемами. Тому зараз законопроект доопрацьовують, і він буде таким, яким має бути у європейських країнах. І зараз, в процесі доопрацювання я бачу, що цей документ буде підтриманий у сесійній залі”, — сказав Шипко, додавши, що ухвалення варто чекати вже після Нового року.
Як писав УНН, “аптечний законопроект” № 8591 передбачає обов’язкову вищу профільну освіту для власників аптечних установ, кількісне обмеження на відкриття аптек одним власником, а також географічні обмеження на розміщення аптек.
Проти законопроекту виступили власники мережевих аптек.
Повну підтримку документу, у свою чергу, висловили фармацевти та провізори, які представляють малий та середній аптечний бізнес.