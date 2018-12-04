У Раді прогнозують, що “аптечний” законопроект буде ухвалено

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Законопроект № 8591, який передбачає реформування аптечного ринку в Україні, - дуже влучний. Його зараз доопрацьовують, і ймовірно, що документ буде підтримано. Такі прогнози у коментарі УНН озвучив народний депутат, один з авторів законопроекту Андрій Шипко.