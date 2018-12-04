В Раде прогнозируют, что "аптечный" законопроект будет принят

"Я думаю, что этот законопроект по аптекам будет поддержан. Поскольку как бы кто не лоббировал ситуацию, но реально снизить цены на лекарства государство не сможет, если оно системно не подойдет к решению вопроса. Мы должны ликвидировать аптечные монополии и "подковерные" маркетинговые договоры, как это давно уже сделано в европейских странах", - сказал он.

Политик отметил, что сейчас законопроект находится на доработке.

"Законопроект содержал положения, которые необходимо конкретизировать и внести изменения. Например, относительно расстояния в 500 метров. Мы сейчас вносим изменения, чтобы это расстояние было в пределах пешеходной доступности, а не прямая линия. Таким образом мы решим проблему, когда где-то на автостанции в районе рядом расположено 10 аптек, а в селе - никакой. Наша задача думать в первую очередь о людях, потому что сегодня люди, особенно в селах, остались один на один со своими проблемами. Поэтому сейчас законопроект дорабатывают, и он будет таким, каким должен быть в европейских странах. И сейчас, в процессе доработки я вижу, что этот документ будет поддержан в сессионном зале", - сказал Шипко, добавив, что принятие стоит ожидать уже после Нового года.

Как писал УНН, "аптечный законопроект" № 8591 предусматривает обязательное высшее профильное образование для владельцев аптечных учреждений, количественное ограничение на открытие аптек одним владельцем, а также географические ограничения на размещение аптек.

Против законопроекта выступили владельцы сетевых аптек.

Полную поддержку документа, в свою очередь, выразили фармацевты и провизоры, представляющие малый и средний аптечный бизнес.