Журналисты показали, как аптекарей учат "напаривать" покупателям дорогие лекарства

Так, журналистка устроилась на работу в аптеку провизором. Нашла в Интернете открытую вакансию - и записалась на собеседование в одну из аптек спального района столицы. Собеседование прошла быстро, работодателя не смутил факт отсутствия профильного образования у будущего работника.

Журналистку начали учить, как продать нужные аптеке, а не покупателю, лекарства в первый же рабочий день.

Первое "золотое правило" - сразу советовать те препараты, которые активно везде рекламируют, чтобы названия были знакомы. Заведующая аптекой объяснила журналистке, что на клиентов реклама действует безотказно.

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Кроме разрекламированных лекарств аптекарь должен навязать покупателю еще и несколько препаратов в придачу.

"Таких хитрых приемов у фармацевтов множество", - констатируют журналисты.

Зеленый свет для аптекаря включается тогда, когда покупатель приходит в аптеку и просит дать "что-то от кашля". Тогда провизор может предлагать покупателю все, что угодно. Но давить на клиента нужно осторожно, чтобы он не убежал, так ничего и не купив, предупредила журналистку заведующая аптекой.

Более того, за продажу конкретных лекарств провизоры получают так называемые бонусы.

"Чтобы заработать больше - надо продать больше. Втюхать не по 20 грн, а втюхать за 240 грн. А чтобы его взяли, надо знать, как его продать", - поделились опытом заведующая аптекой с журналисткой-провизором.

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Журналисты также выяснили, что к мужчинам и женщинам в аптеке разный подход. Мужчине не надо долго рассказывать о качестве препарата, он смотрит только на цену.

"Приносиш 3 мази, 50 грн, 120 грн и 180 грн и говоришь, что за 180 грн - это изготовление Германии, 120 грн - это Словения. И вот есть подешевле... И после слова "подешевле" они его берут", - пояснила журналистке работодатель.

А женщинам главное вовремя сказать, что препарат дорогой, но точно поможет, добавила заведующая аптекой.

Если клиент покупает несколько препаратов - провизор сначала рассказывает о том, как принимать лекарства. И только потом озвучивает цену. Иначе говоря - лишает покупателя возможности отказаться, выяснили журналисты.

Напомним, как писал УНН, аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.

Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин разнятся в три раза.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.