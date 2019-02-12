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Мережеві аптеки завищують вартість "Спазмалгону" на 30%

Мережеві аптеки завищують вартість "Спазмалгону" на 30%

Київ • УНН

 • 11428 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Вартість одних і тих самих ліків у вітчизняних аптеках відрізняється в рази. Про це свідчать дані порталу tabletki.ua, передає УНН.

Для прикладу, журналісти УНН порівняли вартість препарату "Спазмалгон" в різних аптеках міста Києва.

Виявилося, що найпопулярніший знеболювальний і жарознижуючий засіб (10 таблеток по 500 мг) обійдеться українцям від 28 до 38 грн.

Так, найдешевше можна купити "Спазмалгон" в аптеці "Здорова аптека" - за 28 грн. Трохи дорожче - в аптеці "Ласкава" - 30 грн і в "Аптека Плюс" - 31 грн.

Найдорожче продає "Спазмалгон" мережа аптек "Доброго Дня". 10 таблеток препарату, дозуванням 500 мг, обійдуться українцям в 38 грн.

Таким чином, вартість "Спазмалгону", в залежності від аптеки, може відрізнятися на 30%, а рекордсменом за ціною є саме мережева аптека.

Як писав УНН, за даними журналістського розслідування, аптеки свідомо завищують ціни на ліки у вихідні дні.

Також, аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, вважає керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, в свою чергу, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, в парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" знаходиться на доопрацюванні у його авторів.

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