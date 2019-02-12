Сетевые аптеки завышают стоимость "Спазмалгона" на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Стоимость одних и тех же лекарств в отечественных аптеках отличается в разы. Об этом свидетельствуют данные портала tabletki.ua, передает УНН.
Для примера, журналисты УНН сравнили стоимость препарата "Спазмалгон" в разных аптеках города Киева.
Оказалось, что самое популярное болеутоляющее и жаропонижающее средство (10 таблеток по 500 мг) обойдется украинцам от 28 до 38 грн.
Так, дешевле всего можно купить "Спазмалгон" в аптеке "Здорова аптека" - за 28 грн. Немного дороже - в аптеке "Ласкава" - 30 грн и в "Аптека Плюс" - 31 грн.
Дороже всего продает "Спазмалгон" сеть аптек "Доброго Дня". 10 таблеток препарата дозировкой 500 мг обойдутся украинцам в 38 грн.
Таким образом, стоимость "Спазмалгона", в зависимости от аптеки, может отличаться на 30%, а рекордсменом по цене является именно сетевая аптека.
Как писал УНН, по данным журналистского расследования, аптеки сознательно завышают цены на лекарства в выходные дни.
Также, аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, считает руководитель Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и по причине монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.
Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.
Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.