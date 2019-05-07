Украинцам разъяснили, как вернуть аптекам лекарства ненадлежащего качества

В Минздраве, ссылаясь на постановление Кабинета министров Украины от 19 марта 1994 года (№172), напомнили, что лекарственные средства относятся к товарам, которые при их надлежащем качестве не подлежат возврату. Впрочем, если потребители в течение 14 календарных дней со дня приобретения лекарств обнаружили их несоответствие - они имеют право требовать от аптеки:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещение расходов на устранение недостатков товара.

Соответствующие права закреплены за украинцами статьей 8 Закона Украины "О защите прав потребителей", уточнили в Минздраве.

В министерстве также рассказали, что делать если в течение 14 календарных дней со дня приобретения лекарств потребитель обнаружил существенные недостатки товара.

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"В случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока существенных недостатков, возникших по вине производителя товара (продавца, исполнителя), или фальсификации товара, подтвержденных при необходимости заключением экспертизы, потребитель, в порядке и в сроки, установленные законодательством и на основании обязательных для сторон правил или договора, имеет право по своему выбору требовать от продавца или производителя: расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара на такой же товар или на аналогичный, из числа имеющихся у продавца (производителя), товар", - уточнили в министерстве.

При этом продавец или производитель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и удовлетворить его требования, добавили в Минздраве.

В министерстве также отметили, что факт ненадлежащего качества лекарств подтверждается следующими документами:

- заключение о качестве лекарственных средств, выданный подчиненным лабораторией территориального органа Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) и/или уполномоченным лабораторией;

- распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Ранее украинцев предупредили об опасности покупок лекарств в Интернете.