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Українців чекає ціновий бум на картоплю - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Протягом наступних 10 місяців рекордсменами зі зростання цін на продуктовому ринку будуть картопля і яблука. Про це у коментарі УНН розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич.

"Зокрема картопля, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, подорожчає втричі. Це - десятимісячна перспектива", - розповів він.

Крім того, зросте вартість хліба. На 20-25%, уточнив Томич.

"Корективи по зростанню вартості хліба бути можуть, але незначні", - каже експерт.

Подорожчає також свинина, продовжив Томич.

"Від 10% до 20% до кінця року. Варто нагадати, що сьогодні вартість свинини в Україні і так є однією із найвищих, в порівнянні із цінами, встановленими на продукт у країнах ЄС. А от заробітні плати і пенсії в Україні менші", - розповів експерт.

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За словами Томича, споживання свинини в Україні постійно скорочується. Через зависокі ціни на продукт, уточнив він.

"Сьогодні середній рівень споживання свинини по країні є у 2 рази нижчим, ніж біологічна норма, рекомендована лікарями", - розповів Томич.

В Україні зависокими є ціни не лише на свинину, а на переважну більшість продуктів споживчого кошику, каже експерт.

"Зависокі ціни на продукти харчування спонукають українців скорочувати практично весь асортимент необхідних до споживання продуктів", - резюмував він.

Нагадаємо, як писав УНН, українці витрачають на їжу половину своїх доходів. При цьому, соціальні продукти у країні відчутно дорожчають вже третій рік поспіль.

Також нагадаємо, що уряд України скасував державне регулювання цін

На думку експертів, це негативно позначилося як на вартості продуктів першої необхідності, так і на купівельній спроможності населення.

"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив з цього приводу Сергій Тригубенко.

Українські Національні Новини

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