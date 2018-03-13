Украинцы недоедают из-за решения Кабмина отпустить цены - депутат

"В достаточном объеме (согласно рекомендациям ВОЗ) украинцы потребляют только хлеб, сахар, картофель и жиры (масла). Все остальное, а именно, мясо, молочную продукцию, яйца, фрукты и ягоды, а также овощи - наши соотечественники недоедают. Такие данные имеем по итогам 9 мес. 2017 года.

Между тем, ситуация в 2018 году может быть еще хуже, ведь за первые два месяца у нас выросли цены и на молочку, и на мясо, и на хлеб", - отметил политик.

По его словам, неконтролируемое подорожание социальных продуктов является следствием отказа государства от регулирования цен.

"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступны", - отметил депутат и добавил, что поддерживает своих коллег по парламенту, которые призывают правительство возобновить государственное регулирование цен на социальные продукты питания.

Тригубенко убежден, что отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно лишь при условии социального благополучия в стране.

"У нас же его нет... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имеет права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - резюмировал политик.

В прошлом году правительство отменило госрегулирование цен на социальные продукты. О резком подорожании продовольствия вследствие такого шага тогда предупреждали и эксперты, и политики.