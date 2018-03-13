Українці недоїдають через рішення Кабміну відпустити ціни - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українці недоїдають, а необхідні для повноцінного життя продукти харчування стають для населення все менш доступними. Така негативна динаміка є наслідком відмови держави від регулювання цін. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Верховної ради України Сергій Тригубенко, коментуючи дані ВООЗ, передає УНН.
“В достатньому об’ємі (відповідно до рекомендацій ВООЗ) українці споживають лише хліб, цукор, картоплю та жири (олії). Все решта, а саме, м’ясо, молочну продукцію, яйця, фрукти та ягоди, а також овочі — наші співвітчизники недоїдають. Такі дані маємо за підсумками 9 міс. 2017 року.
Тим часом, ситуація у 2018 році може бути ще гіршою, адже за перші два місяці в нас виросли ціни і на молочку, і на м’ясо, і на хліб”, — зазначив політик.
За його словами, неконтрольоване подорожчання соціальних продуктів є наслідком відмови держави від регулювання цін.
“Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, бо інфляціє зжирає свій немалий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступні”, — зауважив депутат і додав, що підтримує своїх колег з парламенту, які закликають уряд відновити державне регулювання цін на соціальні продукти харчування.
Тригубенко переконаний, що відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна лише за умов соціального благополуччя в країні.
“В нас же його немає... І сьогодні мало в якому садочку та школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору городини пересиджують на запасах та макаронах. За таких умов держава не повинна і просто не має права експериментувати з цінами на найнеобхідніше”, — резюмував політик.
Нагадаємо, минулого року уряд скасував держрегулювання цін на соціальні продукти. Про різке здорожчання харчів унаслідок такого кроку тоді попереджали і експерти, і політики.