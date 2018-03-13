Українці недоїдають через рішення Кабміну відпустити ціни - депутат

КИЇВ. 13 березня. УНН. Українці недоїдають, а необхідні для повноцінного життя продукти харчування стають для населення все менш доступними. Така негативна динаміка є наслідком відмови держави від регулювання цін. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Верховної ради України Сергій Тригубенко, коментуючи дані ВООЗ, передає УНН.