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Украинцев ждет ценовой бум на картофель - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В течение следующих 10 месяцев рекордсменами по росту цен на продуктовом рынке будут картофель и яблоки. Об этом в комментарии УНН рассказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

"В частности картофель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подорожает втрое. Это - десятимесячная перспектива", - рассказал он.

Кроме того, возрастет стоимость хлеба. На 20-25%, уточнил Томич.

"Коррективы относительно роста стоимости хлеба могут быть, но незначительные", - говорит эксперт.

Подорожает также свинина, продолжил Томич.

"От 10% до 20% к концу года. Стоит напомнить, что сегодня стоимость свинины в Украине и так является одной из самых высоких, по сравнению с ценами, установленными на продукт в странах ЕС. А вот заработные платы и пенсии в Украине меньше", - рассказал эксперт.

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По словам Томича, потребление свинины в Украине постоянно сокращается. Из-за высоких цен на продукт, уточнил он.

"Сегодня средний уровень потребления свинины по стране в 2 раза ниже, чем биологическая норма, рекомендуемая врачами", - рассказал Томич.

В Украине слишком высокими являются цены не только на свинину, а на большинство продуктов потребительской корзины, говорит эксперт.

"Высокие цены на продукты питания побуждают украинцев сокращать практически весь ассортимент необходимых к потреблению продуктов", - резюмировал он.

Напомним, как писал УНН, украинцы тратят на еду половину своих доходов. При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже третий год подряд.

Также напомним, что правительство Украины отменило государственное регулирование цен.

По мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.

"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге получается, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу Сергей Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

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