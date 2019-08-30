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Молочних продуктів у раціоні українців удвічі менше біологічної норми - експерт

Молочних продуктів у раціоні українців удвічі менше біологічної норми - експерт

Київ • УНН

 • 35843 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні спостерігається тенденція до скорочення споживання населенням молочної продукції. Про це під час пресконференції журналістам повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Михайло Соколов, передає УНН.

"І це проблема не лише бізнесу, а й здоров'я нації. Тому що молочні продукти становлять важливу частину раціону для молоді та дітей", - підкреслив він.

За словами Соколова, у середньому по країні рівень споживання молочної продукції у два рази нижче, ніж біологічна норма, рекомендована лікарями-дієтологами.

"Наприклад, у країнах Європейського Союзу розуміють, що є речі крайньої необхідності, без яких люди не можуть нормально жити, і ці види продуктів оподатковуються за зниженою ставкою ПДВ. У тому числі і молочна продукція", - зазначив експерт.

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Соколов підкреслив, що в разі зниження ставки ПДВ на продукти харчування в Україні вітчизняний бізнес нічого не втратить. Своєю чергою попит на молочну продукцію серед населення виросте, говорить експерт.

Нагадаємо, що українці витрачають на їжу половину своїх доходів.

При цьому, соціальні продукти у країні відчутно дорожчають вже третій рік поспіль.

Також нагадаємо, що уряд України скасував державне регулювання цін.

На думку експертів, це негативно позначилося як на вартості продуктів першої необхідності, так і на купівельній спроможності населення.

"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив з цього приводу Сергій Тригубенко.

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