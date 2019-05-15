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Украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы

Киев  •  УНН

 • 15106 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинцы недоедают свинины. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, передает УНН.

Ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Бабенко напомнил, что потребление мяса и молока украинцами в 2-3 раза меньше физиологической нормы.

Причина - в стоимости продукта, считает эксперт.

"В любом супермаркете в Польше - "Ашан", "Метро" 1 кг молока стоит от 12 грн, 1 кг свинины - от 63 грн. Это при том, что минимальная зарплата у поляков составляет около 500 евро - 15 тыс. грн, а средняя по стране - 1100 евро, это где-то 33 тыс. грн. То есть, со значительно большими доходами наши соседи имеют возможность питаться, покупать продукты по более низким ценам", - пояснил он.

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По данным эксперта, в прошлом году потребление свинины в странах ЕС составило 45 кг на душу населения, в Китае - 40 кг, в России - 30 кг, а в Украине - всего 15 кг.

Как писал УНН, среди причин роста цен на свинину специалисты называют эпидемию АЧС, а также увеличение объемов импорта свинины из-за рубежа.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - уже более 10.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.

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