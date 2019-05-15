Українці їдять втричі менше свинини, ніж європейці

Посилаючись на дані продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), Бабенко нагадав, що споживання м'яса і молока українцями є у 2-3 рази меншим від фізіологічної норми.

Причина - у вартості продукту, вважає експерт.

"У будь-якому супермаркеті в Польщі - "Ашан", "Метро" 1 кг молока коштує від 12 грн, 1 кг свинини — від 63 грн. Це при тому, що мінімальна зарплата у поляків становить близько 500 євро - 15 тис. грн, а середня по країні - 1100 євро, це десь 33 тис. грн. Тобто, зі значно більшими доходами наші сусіди мають можливість харчуватися, купувати продукти за нижчими цінами", - пояснив він.

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За даними експерта, минулого року споживання свинини в країнах ЄС становило 45 кг на душу населення, у Китаї - 40 кг, в Росії - 30 кг, а в Україні - всього 15 кг.

Як писав УНН, серед причин росту цін на свинину фахівці називають епідемію АЧС, а також збільшення обсягів імпорту свинини з-за кордону.

Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього річ - вже понад 10.

На переконання депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та не професійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.