Половина витрат українців йде на їжу - статистика

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Продукти харчування і безалкогольні напої займають 44,5% у структурі грошових витрат українського домогосподарства. Про це свідчать дані Держслужби статистики за ІІІ квартал 2018 року, передає УНН.

У грошовому вираженні місячні витрати одного домогосподарства на продукти харчування становлять 3 тис. 332 грн: 3 тис. 964 грн у містах та 3 тис. 343 грн у селах.

Так, серед іншого, у структурі грошових витрат домогосподарства хліб та хлібопродукти займають 15,8% (552 грн). Молоко, сир та яйця — 12,8% (444 грн). Овочі, включаючи картоплю, — 8% (279 грн), фрукти — 6,1% (213 грн). Алкогольні напої — 1,3% (86 грн), тютюнові вироби — 2,3% (174 грн).

Оплата комунальних послуг займає 8% (601 грн на місяць) у структурі грошових витрат домогосподарства, одяг та взуття — 6,3% (475 грн), медицина — 4,2% (311 грн), відпочинок та культура — 2,6% (192 грн).

Зауважимо, що за словами політика Сергія Тригубенка, неконтрольоване подорожчання продуктів, зокрема, і соціальних, є наслідком відмови держави від регулювання цін.

“Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними”, — зазначив депутат і додав, що підтримує своїх колег по парламенту, які закликають уряд відновити державне регулювання цін на соціальні продукти.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що “борщовий набір” поточного року подорожчає ще на 20%.

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