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Експерт спрогнозував подорожчання борщового набору на 20%

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. В середньому ціни на продукти у 2019 році в Україні зростуть від 9% до 25 %. Найбільше подорожчають овочі. Вартість борщового набору зросте на 20 %. Таку думку висловив директор української Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі журналісту УНН.

"Лідерами у подорожчанні будуть овочі. Впродовж цього року вони додадуть у ціні близько на відсотків 20, а деякі й 25 %. При цьому будуть великі коливання цін в залежності від місяця. Відтак і вартість борщового набору зросте на 20 %.Ціна капусти, моркви, буряка і цибулі зросте на 20 %, а картопля можливо навіть на 25%”, - зазначив Олексій Дорошенко.

Він додав, що ціни на деякі овочі зростатимуть меншими темпами. Оскільки вже в березні запрацюють теплиці, а також вплине і те, що збільшиться доля турецьких продуктів на українських прилавках.

“Зокрема на нешвидкі темпи зростання цін на овочі вплине стабілізація ситуації в Туреччині, яка є найбільшим імпортером овочів і фруктів в Україні. Національна валюта Туреччини буде слабка і імпорт з нею буде дуже вигідним. Відтак доля турецького продукту буде досить велика на нашому ринку і вона буде конкурувати з вітчизняною, а це впливатиме на ціну… Вже в березні відкривається значна кількість теплиць, які будуть давати врожай. Та попри це ціни на помідори і огірки зростуть на 10 %”, - розповів експерт.

Як повідомляв УНН, експерти назвали ТОП-3 українські регіони із найдорожчими продуктами харчування

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