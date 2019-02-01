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Эксперт спрогнозировал подорожание борщового набора на 20%

Эксперт спрогнозировал подорожание борщового набора на 20%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. В среднем цены на продукты в 2019 году в Украине вырастут от 9% до 25%. Больше всего подорожают овощи. Стоимость борщевого набора возрастет на 20%. Такое мнение высказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии журналисту УНН.

"Лидерами в подорожании будут овощи. В течение этого года они прибавят в цене примерно на процентов 20, а некоторые и 25%. При этом будут большие колебания цен в зависимости от месяца. Поэтому и стоимость борщевого набора вырастет на 20%. Цена капусты, моркови, свеклы и лука вырастет на 20%, а картофель возможно даже на 25%", - отметил Алексей Дорошенко.

Он добавил, что цены на некоторые овощи будут расти меньшими темпами. Поскольку уже в марте заработают теплицы, а также повлияет и то, что увеличится доля турецких продуктов на украинском прилавках.

"В частности, на небыстрые темпы роста цен на овощи повлияет стабилизация ситуации в Турции, которая является крупнейшим импортером овощей и фруктов в Украине. Национальная валюта Турции будет слабая и импорт с ней будет очень выгодным. Поэтому судьба турецкого продукта будет достаточно велика на нашем рынке и она будет конкурировать с отечественной, а это будет влиять на цену ... Уже в марте открывается значительное количество теплиц, которые будут давать урожай. Но несмотря на это цены на помидоры и огурцы вырастут на 10%", - рассказал эксперт.

Как сообщал УНН, эксперты назвали ТОП-3 украинских региона с самыми дорогими продуктами питания.

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