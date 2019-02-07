Половина расходов украинцев уходит на еду - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Продукты питания и безалкогольные напитки составляют 44,5% в структуре денежных расходов украинского домохозяйства. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики за третий квартал 2018 года, передает УНН.
В денежном выражении месячные расходы одного домохозяйства на продукты питания составляют 3 тыс. 332 грн: 3 тыс. 964 грн в городах и 3 тыс. 343 грн в селах.
Так, среди прочего, в структуре денежных расходов домохозяйств хлеб и хлебопродукты занимают 15,8% (552 грн). Молоко, сыр и яйца - 12,8% (444 грн). Овощи, включая картофель - 8% (279 грн), фрукты - 6,1% (213 грн). Алкогольные напитки - 1,3% (86 грн), табачные изделия - 2,3% (174 грн).
Оплата коммунальных услуг занимает 8% (601 грн в месяц) в структуре денежных расходов домохозяйств, одежда и обувь - 6,3% (475 грн), медицина - 4,2% (311 грн), отдых и культура - 2,6% (192 грн).
Отметим, что по словам политика Сергея Тригубенко, неконтролируемое подорожание продуктов, в том числе и социальных, является следствием отказа государства от регулирования цен.
"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил депутат и добавил, что поддерживает своих коллег по парламенту, которые призывают правительство возобновить государственное регулирование цен на социальные продукты.
Напомним, эксперты прогнозируют, что "борщевой набор" в этом году подорожает еще на 20%.