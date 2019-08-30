Молочных продуктов в рационе украинцев вдвое меньше биологической нормы - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине наблюдается тенденция к сокращению потребления населением молочной продукции. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов, передает УНН.
"И это проблема не только бизнеса, но и здоровья нации. Потому что молочные продукты составляют важную часть рациона для молодежи и детей", - подчеркнул он.
По словам Соколова, в среднем по стране уровень потребления молочной продукции в два раза ниже, чем биологическая норма, рекомендуемая врачами-диетологами.
"К примеру, в странах Европейского Союза понимают, что есть вещи крайней необходимости, без которых люди не могут нормально жить, и данные виды продуктов облагаются по сниженной ставке НДС. В том числе и молочная продукция", - отметил эксперт.
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Соколов подчеркнул, что в случае снижения ставки НДС на продукты питания в Украине отечественный бизнес ничего не потеряет. В свою очередь спрос на молочную продукцию среди населения вырастет, говорит эксперт.
Напомним, что украинцы тратят на еду половину своих доходов.
При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже третий год подряд.
Также напомним, что правительство Украины отменило государственное регулирование цен.
По мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.
"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу Сергей Тригубенко.