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Український легкоатлет підтвердив, що у збірній мали місце маніпуляції допінг-тестами

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Бронзовий призер чемпіонату світу-2013, український скороход Ігор Главан, підтвердив, що у збірній України з легкої атлетики відбувалися маніпуляції з допінг-тестуванням. Про це спортсмен розповів у інтерв’ю виданню “Настоящее Время”, пише УНН.

Український легкоатлет підтвердив, що у збірній мали місце маніпуляції допінг-тестами

Деталі

Легкоатлет розповів, що все почалося в 2017 році, з приходом старшого тренера збірної зі спортивної ходьби Дениса Тобіаса. Хоча в розслідуванні WADA йдеться, що порушення відбувалися й раніше: ще з 2012-го.

За словами Главана, Тобіас “неодноразово телефонував, попереджав, що буде допінг-контроль, куди треба приїхати”.

“При цьому, якщо WADA брало аналізи, то ніколи нікого ніхто не попереджав. Вони приїздили як треба. Вони просто телефонують тобі зранку й кажуть: „Ось допінг-контроль“. А що стосується національного допінг-контролю — то таке відбувалося”. У тому числі, як каже спортсмен, про тести повідомляли на передолімпійських травневих зборах у Конча-Заспі.

Главан також вказав на подібні порушення з боку головного тренера з витривалості Сергія Романчука.

Легкоатлет також зазначив, що багато спортсменів оборювалися цією практикою, проте їх фактично ставили в ультимативні умови.

Сам Главан також отримував такі дзвінки й спершу відмовлявся їхати кудись для того, щоб здати допінг-пробу, бо він “ні від кого нічого не приховує” і, за правилами, це до нього мають приїжджати. А йому, як каже атлет, відповідали, що “немає грошей приїздити”, та ставили ультиматум: або приїжджаєш, або не поїдеш на змагання.

Контекст

Минулого тижня було опубліковано перші результати розслідування під назвою “Геркулес”. Під час операції було знайдено докази порушень антидопінгового контролю з боку Національного антидопінгового центру України. НАЦУ звинувачують у тому, що він попередньо повідомляв українських легкоатлетів про найближчі допінг-тестування. Відповідно, WADA не вважає ці допінг-проби показовими.

Також стало відомо, що НАЦУ навмисно змінював статус деяких проб спортсменів зі “змагальних” на “позазмагальні”. Таким чином атлети могли уникнути покарання за вживання речовин, які дозволені лише в позазмагальний період.

Згодом, директор антидопінгового центру України пішов у відставку після звіту WADA.

Додамо, що Ігор Главан був одним із низки українських легкоатлетів, яких не допустили до Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Спортивний арбітражний суд подовжив його дискваліфікацію на три роки та анулював результати з 25 липня 2017 року, зокрема “бронзу” на командному чемпіонаті Європи в чеських Подєбрадах.

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