Директор Національного антидопінгового центру Курліщук звільнився після звинувачень WADA
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Директор Національного антидопінгового центру України (НАДЦ) Іван Курліщук подав у відставку через звинувачення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у маніпуляціях допінг-пробами. Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає УНН.
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“Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому, вже сьогодні, директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою”, — цитує міністра прес-служба Міністерства молоді та спорту.
Деталі
Гутцайт наголосив, що Мінмолодьспорту категорично виступає проти маніпулювання з допінгом у спорті. Міністр зазначив, що відомство займає чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволяє порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою, зазначив Гутцайт.
Контекст
26 жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило результати спецоперації “Геркулес”, яку провело через звинувачення у тому, що український антидопінговий центр та федерація легкої атлетики України, ймовірно, мали відношення до “практик, які суперечать міжнародним стандартам тестування”.
У звіті повідомляється про знайдені докази порушень антидопінгового контролю зі сторони Національного антидопінгового центру України.
Всесвітнє антидопінгове агентство отримало докази того, що упродовж дев’яти років (починаючи з 2012 року) Національний антидопінговий центр України завчасно збирав зразки допінг-проб, влаштовуючи тестування спортсменів за попереднім записом.
У WADA повідомили, що НАЦ контактував зі спортсменами через тренерів та вимагав їхнього прибуття у наступний день для тестування. Докази, які отримало агентство, дали змогу стверджувати, що цю практику орган пристосував до дат найважливіших міжнародних змагань.
Головним обвинуваченням в адресу НАЦ України зі сторони WADA є те, що керівництво центру попередньо повідомляло спортсменів про те, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб у позазмагальний період.
Таким чином у WADA вважають, що ці допінг-проби не є показовими. Проте, доказів про вину Федерації легкої атлетики (ФЛАУ) під час операції не було знайдено.