Директор Національного антидопінгового центру Курліщук звільнився після звинувачень WADA

Цитата

“Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому, вже сьогодні, директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою”, — цитує міністра прес-служба Міністерства молоді та спорту.

Деталі

Гутцайт наголосив, що Мінмолодьспорту категорично виступає проти маніпулювання з допінгом у спорті. Міністр зазначив, що відомство займає чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволяє порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою, зазначив Гутцайт.

Контекст

26 жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило результати спецоперації “Геркулес”, яку провело через звинувачення у тому, що український антидопінговий центр та федерація легкої атлетики України, ймовірно, мали відношення до “практик, які суперечать міжнародним стандартам тестування”.

У звіті повідомляється про знайдені докази порушень антидопінгового контролю зі сторони Національного антидопінгового центру України.

Всесвітнє антидопінгове агентство отримало докази того, що упродовж дев’яти років (починаючи з 2012 року) Національний антидопінговий центр України завчасно збирав зразки допінг-проб, влаштовуючи тестування спортсменів за попереднім записом.

У WADA повідомили, що НАЦ контактував зі спортсменами через тренерів та вимагав їхнього прибуття у наступний день для тестування. Докази, які отримало агентство, дали змогу стверджувати, що цю практику орган пристосував до дат найважливіших міжнародних змагань.

Головним обвинуваченням в адресу НАЦ України зі сторони WADA є те, що керівництво центру попередньо повідомляло спортсменів про те, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб у позазмагальний період.

Таким чином у WADA вважають, що ці допінг-проби не є показовими. Проте, доказів про вину Федерації легкої атлетики (ФЛАУ) під час операції не було знайдено.