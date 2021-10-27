WADA провело спецоперацію та знайшло докази маніпуляцій антидопінгового центру України: деталі

Спецоперація WADA

Операцію було розпочато у 2019 році, вона тривала упродовж двох років. Напередодні, 26 жовтня, WADA опублікувало звіт результатів розслідування, у якому йдеться про знайдені докази порушень антидопінгового контролю зі сторони Національного антидопінгого центру України.

У ході операції Всесвітнє антидопінгове агентство отримало докази того, що упродовж дев’яти років (починаючи з 2012 року) Національний антидопінговий центр України (далі у тексті — НАЦ) завчасно збирав зразки допінг-проб, влаштовуючи тестування спортсменів за попереднім записом.

У WADA повідомили, що Національний антидопінговий центр України контактував зі спортсменами через тренерів та вимагав їхнього прибуття у наступний день для тестування. Докази, які отримало агентство, дали змогу стверджувати, що цю практику орган пристосував до дат найважливіших міжнародних змагань.

“Докази дозволяють припустити, що Національний антидопінговий центр часто адаптовував цю практику перед важливими міжнародними подіями. І були навіть часи, коли вся збірна з певної дисципліни перебувала в антидопінговому центрі, очікуючи тестування”, — зазначив директор WADA Гюнтер Янгер.

Крім того, під час операції “Геркулес” було знайдено докази, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо зазначив щонайменше шість допінг-спроб, взятих у змагальний період у легкоатлетів як ті, що були взяті у позазмагальний. Це підтверджують форми допінг-контролю: у кожному із випадків проба вказувалася як така, що була взята у позазмагальний період, і кожна з них виявилася негативною.

Директор WADA також додав, що: “Нездатність правильно зареєструвати допінг-пробу як змагальну, так і позазмагальну, має наслідки, які впливають на аналіз, проведений лабораторією, оскільки деякі речовини заборонені лише у змагальний період. Таким чином позитивний тест може бути неправильно класифікований як негативний, і в результаті спортсмен міг би уникнути порушення антидопінгових правил”.

У чому обвинуваючуть НАЦ України?

Головним обвинуваченням зі сторони WADA є те, що він попередньо повідомляв спортсменів про те, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб у позазмагальний період. Таким чином у WADA вважають, що ці допінг-проби не є показовими. Проте, доказів про вину Федерації легкої атлетики (ФЛАУ) під час операції не було знайдено.

Звіт WADA

У звіті WADA вказано, що у зв’язку із серйозністю доказів, виявлених у ході розслідування, та ризиками того, що Національний антидопінговий центр України продовжує практику недотримання міжнародних стандартів тестування, представники операції “Геркулес” вжили усіх необхідних кроків та надали інформацію, вказану в повному звіті про розслідування відповідним організаціям.

А щодо Національного антидопінгового центру України було розпочато процес відповідності, згідно з положенням міжнародного стандарту, який було підписано сторонами.

Піч час операції вдалося ідентифікувати особу, пов’язану з федерацією легкої атлетики України (ФЛАУ), що могла мати відношення до торгівлі препаратором ерітропоетином, який знаходиться у списку заборонених речовин WADA. У зверненні органу сказано, що вищезазначений представник ФЛАУ заперечує ці звинувачення, у результаті чого Всесвітній антидопінговий центр повідомив про це Athletics Integrity Unit — незалежний орган із боротьби з допінгом у легкій атлетиці. У звіті також зазначається відповідь НАЦ України на ці звинувачення. Керівники організації зазначили, що не мають інформації про “заплановане” тестування спортсменів, а також про випадки, коли допінг-проби, взяті у змагальний період, були позначені як позазмагальні.

Крім того, керівники українського антидопінгового центру повідомили про намір провести внутрішнє розслідування щодо звинувачень, а також готовність співпрацювати з WADA.

Доповнення

Перед Олімпійськими Іграми одразу кілька спортсменів були відсторонені у справі, пов’язаній з допінгом. Зокрема, легкоатлети Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко та Наталя Пироженко-Чорномаз були відсторонені через те, що не надали достатньої кількості допінг-проб у позазмагальний період. Також його отримала триатлоністка Юлія Єлістратова. Причому її підозрювали у вживанні еритропоетину — речовини, яка фігурує у звіті WADA.