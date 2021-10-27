WADA провело спецоперацию и нашло доказательства манипуляций антидопингового центра Украины: детали

Спецоперация WADA

Операция была начата в 2019 году, она продолжалась в течение двух лет. Накануне, 26 октября, WADA опубликовало отчет о результатах расследования, в котором говорится о найденных доказательствах нарушений антидопингового контроля со стороны Национального антидопингого центра Украины.

В ходе операции Всемирное антидопинговое агентство получило доказательства того, что в течение девяти лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины (далее в тексте НАЦ) заранее собирал образцы допинг-проб, устраивая тестирование спортсменов по предварительной записи.

В WADA сообщили, что Национальный антидопинговый центр Украины контактировал со спортсменами через тренеров и требовал их прибытия в следующий день для тестирования. Доказательства, полученные агентством, позволили утверждать, что эту практику орган приспособил к датам важнейших международных соревнований.

“Доказательства позволяют предположить, что Национальный антидопинговый центр часто адаптировал эту практику перед важными международными событиями. И было даже время, когда вся сборная по определенной дисциплине находилась в антидопинговом центре, ожидая тестирования”, — отметил директор WADA Гюнтер Янгер.

Кроме того, во время операции “Геркулес” были найдены доказательства, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно отметил по меньшей мере шесть допинг-проб, взятых в соревновательный период у легкоатлетов как взятые во внесоревновательный. Это подтверждают формы допинг-контроля: в каждом из случаев проба указывалась как взятая во внесоревновательный период, и каждая из них оказалась отрицательной.

Директор WADA также добавил, что: “Неспособность правильно зарегистрировать допинг-пробу как соревновательную, так и внесоревновательную, имеет последствия, влияющие на анализ, проведенный лабораторией, поскольку некоторые вещества запрещены только в соревновательный период. Таким образом, положительный тест может быть неправильно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен мог бы избежать нарушения антидопинговых правил”.

В чем обвиняют НАЦ Украины?

Главным обвинением со стороны WADA является то, что он предварительно сообщал спортсменам, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период. Таким образом в WADA считают, что эти допинг-пробы не показательны. Однако доказательств о вине Федерации легкой атлетики (ФЛАУ) во время операции не было найдено.

Отчет WADA

В отчете WADA указано, что в связи с серьезностью доказательств, выявленных в ходе расследования, и рисками того, что Национальный антидопинговый центр Украины продолжает практику несоблюдения международных стандартов тестирования, представители операции “Геркулес” приняли все необходимые шаги и предоставили информацию, указанную в полном отчете о расследовании соответствующим организациям.

А относительно Национального антидопингового центра Украины был начат процесс соответствия, согласно положению международного стандарта, подписанного сторонами.

В ходе операции удалось идентифицировать лицо, связанное с федерацией легкой атлетики Украины (ФЛАУ), которое могла иметь отношение к торговле препаратором эритропоэтином, который находится в списке запрещенных веществ WADA. В обращении органа говорится, что вышеупомянутый представитель ФЛАУ отрицает эти обвинения, в результате чего Всемирный антидопинговый центр сообщил об этом Athletics Integrity Unit — независимый орган по борьбе с допингом в легкой атлетике. В отчете указывается ответ НАЦ Украины на эти обвинения. Руководители организации отметили, что не располагают информацией о “запланированном” тестировании спортсменов, а также о случаях, когда допинг-пробы, взятые в соревновательный период, были обозначены как внесоревновательные.

Кроме того, руководители украинского антидопингового центра сообщили о намерении провести внутреннее расследование по обвинениям, а также готовность сотрудничать с WADA.

Дополнение

Перед Олимпийскими играми сразу несколько спортсменов были отстранены по делу, связанному с допингом. В частности, легкоатлеты Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Черномаз были отстранены из-за того, что не предоставили достаточное количество допинг-проб во внесоревновательный период. Также его получила триатлонистка Юлия Елистратова. Причем ее подозревали в употреблении эритропоэтина — вещества, которое фигурирует в отчете WADA.