Директор Национального антидопингового центра Курлищук уволился после обвинений WADA

Цитата

“Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой”, — цитирует министра пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Детали

Гутцайт подчеркнул, что Минмолодежьспорта категорически выступает против манипулирования с допингом в спорте. Министр отметил, что ведомство занимает четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволяет нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой, отметил Гутцайт.

Контекст

26 октября Всемирное антидопинговое агентство обнародовало результаты спецоперации “Геркулес”, которую провело из-за обвинений в том, что украинский антидопинговый центр и федерация легкой атлетики Украины, вероятно, имели отношение к “практикам, противоречащим международным стандартам тестирования”.

В отчете сообщается о найденных доказательствах нарушений антидопингового контроля со стороны Национального антидопингового центра Украины.

Всемирное антидопинговое агентство получило доказательства того, что в течение девяти лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины собирал образцы допинг-проб заранее, устраивая тестирование спортсменов по предварительной записи.

В WADA сообщили, что НАЦ контактировал со спортсменами из-за тренеров и потребовал их прибытия в следующий день для тестирования. Доказательства, полученные агентством, позволили утверждать, что эту практику орган приспособил к датам важнейших международных соревнований.

Главным обвинением в адрес НАЦ Украины со стороны WADA является то, что руководство центра предварительно сообщало спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

Таким образом в WADA считают, что эти допинг-пробы не показательны. Однако доказательств о вине Федерации легкой атлетики (ФЛАУ) во время операции не было найдено.