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Директор Национального антидопингового центра Курлищук уволился после обвинений WADA

Киев • УНН

 • 30676 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Директор Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ) Иван Курлищук подал в отставку из-за обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в манипуляциях допинг-пробами. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает УНН.

Директор Национального антидопингового центра Курлищук уволился после обвинений WADA

Цитата

“Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой”, — цитирует министра пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Детали

Гутцайт подчеркнул, что Минмолодежьспорта категорически выступает против манипулирования с допингом в спорте. Министр отметил, что ведомство занимает четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволяет нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой, отметил Гутцайт.

Контекст

26 октября Всемирное антидопинговое агентство обнародовало результаты спецоперации “Геркулес”, которую провело из-за обвинений в том, что украинский антидопинговый центр и федерация легкой атлетики Украины, вероятно, имели отношение к “практикам, противоречащим международным стандартам тестирования”.

В отчете сообщается о найденных доказательствах нарушений антидопингового контроля со стороны Национального антидопингового центра Украины.

Всемирное антидопинговое агентство получило доказательства того, что в течение девяти лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины собирал образцы допинг-проб заранее, устраивая тестирование спортсменов по предварительной записи.

В WADA сообщили, что НАЦ контактировал со спортсменами из-за тренеров и потребовал их прибытия в следующий день для тестирования. Доказательства, полученные агентством, позволили утверждать, что эту практику орган приспособил к датам важнейших международных соревнований.

Главным обвинением в адрес НАЦ Украины со стороны WADA является то, что руководство центра предварительно сообщало спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

Таким образом в WADA считают, что эти допинг-пробы не показательны. Однако доказательств о вине Федерации легкой атлетики (ФЛАУ) во время операции не было найдено.

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