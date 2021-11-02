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Украинский легкоатлет подтвердил, что в сборной имели место манипуляции допинг-тестами

Киев • УНН

 • 25622 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бронзовый призер чемпионата мира-2013, украинский скороход Игорь Главан, подтвердил, что в сборной Украины по легкой атлетике происходили манипуляции с допинг-тестированием. Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию “Настоящее Время”, пишет УНН.

Украинский легкоатлет подтвердил, что в сборной имели место манипуляции допинг-тестами

Детали

Легкоатлет рассказал, что все началось в 2017 году, с приходом старшего тренера сборной по спортивной ходьбе Дениса Тобиаса. Хотя в расследовании WADA говорится, что нарушения происходили и раньше: еще с 2012-го.

По словам Главана, Тобиас “неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать”.

“При этом, если WADA брало анализы, то никогда никого никто не предупреждал. Они приезжали как надо. Они просто звонят тебе утром и говорят: „Вот допинг-контроль“. А что касается национального допинг-контроля — то такое происходило”. В том числе, как говорит спортсмен, о тестах сообщали на предолимпийских майских сборах в Конча-Заспе.

Главан также указал на подобные нарушения со стороны главного тренера по выносливости Сергея Романчука.

Легкоатлет также отметил, что многие спортсмены возмущались этой практикой, однако их фактически ставили в ультимативные условия.

Сам Главан также получал такие звонки и сначала отказывался ехать куда-то для того, чтобы сдать допинг-пробу, потому что он “ни от кого ничего не скрывает” и, по правилам, это к нему должны приезжать. А ему, как говорит атлет, отвечали, что “нет денег приезжать”, и ставили ультиматум: или приезжаешь, или не поедешь на соревнования.

Контекст

На прошлой неделе было опубликованы первые результаты расследования под названием “Геркулес”. Во время операции были найдены доказательства нарушений антидопингового контроля со стороны Национального антидопингового центра Украины. НАЦУ обвиняют в том, что он предварительно сообщал украинским легкоатлетам о ближайших допинг-тестированиях. Соответственно, WADA не считает эти допинг-пробы показательными.

Также стало известно, что НАЦУ намеренно менял статус некоторых проб спортсменов с “соревновательных” на “внесорвеновательные”. Таким образом атлеты могли избежать наказания за употребление веществ, которые разрешены лишь во внесоревновательный период.

Впоследствии, директор антидопингового центра Украины ушел в отставку после отчета WADA.

Добавим, что Игорь Главан был одним из ряда украинских легкоатлетов, которых не допустили до Олимпийских игр-2020 в Токио. Спортивный арбитражный суд продлил его дисквалификацию на три года и аннулировал результаты с 25 июля 2017 года, в том числе “бронзу” на командном чемпионате Европы в чешских Подебрадах.

Украинские Национальные Новости

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