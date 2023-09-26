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Українське зерно суттєво не впливає на ціни в сусідніх державах – Шмигаль

Київ • УНН

 • 406319 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Розмови про те, що українське продовольство шкодить польським, словацьким чи угорським фермерам – це спекуляції. Українське зерно суттєво не впливає на ціни в сусідніх державах. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

«В умовах російської чорноморської блокади, під час майже щоденних атак на наші зерносховища й порти… В умовах, коли забезпечення наших сил безпеки й оборони прямо залежить від наших доходів, нам потрібен аграрний експорт. Розмови про те, що українське продовольство шкодить польським, словацьким чи угорським фермерам – це спекуляції. Наше зерно суттєво не впливає на ціни в сусідніх державах, тоді як наші аграрії перебувають у набагато гіршому й важчому становищі, ніж їхні західні колеги», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що в України немає і ніколи не було мети зашкодити фермерам сусідніх країн.

«Україна вдячна за все те, що роблять для нас партнери. За допомогу зброєю, за прийняття українських жінок, дітей, за гуманітарну та фінансову підтримку», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що Україна, щоб вирішити зернову кризу представила свій план, і Європейська комісія його підтримала.

«Це механізм верифікації та авторизації чотирьох видів аграрної продукції», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Підписано постанову про запровадження механізму верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн.

Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження. Як повідомили у Мінагрополітики, про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі колег з країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).

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