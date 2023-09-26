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Украинское зерно существенно не влияет на цены в соседних государствах - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 406313 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Разговоры о том, что украинское продовольствие вредит польским, словацким или венгерским фермерам – это спекуляции. Украинское зерно существенно не влияет на цены в соседних государствах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

«В условиях российской черноморской блокады, во время почти ежедневных атак на наши зернохранилища и порты… В условиях, когда обеспечение наших сил безопасности и обороны напрямую зависит от наших доходов, нам нужен аграрный экспорт. Разговоры о том, что украинское продовольствие вредит польским, словацким или венгерским фермерам – это спекуляции. Наше зерно существенно не влияет на цены в соседних государствах, тогда как наши аграрии находятся в гораздо худшем и более тяжелом положении, чем их западные коллеги», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что у Украины нет и никогда не было цели навредить фермерам соседних стран.

«Украина благодарна за все то, что делают для нас партнеры. За помощь оружием, за принятие украинских женщин, детей, за гуманитарную и финансовую поддержку», - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что Украина, чтобы решить зерновой кризис представила свой план, и Европейская комиссия его поддержала.

«Это механизм верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Подписано постановление о введении механизма верификации и согласования 4-х групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран.

Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования. Как сообщили в Минагрополитики, об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время встречи коллег из стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).

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