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Україна пропонує Німеччині очолити один із напрямів діяльності Кримської платформи - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна сподівається на підтримку Німеччини у питанні надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО та активну роль в роботі Кримської платформи. Про це пише УНН з посиланням на Урядовий портал.

Деталі

Україна, Грузія та Молдова виступають зі спільною ініціативою щодо започаткування у межах Східного партнерства формату посилених діалогів “ЄС + 3 асоційовані партнери”, зокрема у сферах імплементації зони вільної торгівлі та секторальної інтеграції. Про це зазначив Денис Шмигаль під час зустрічі з Федеральним Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яка відбулася в ході робочого візиту Прем’єр-міністра України до ФРН.

Прем’єр-міністр України також підкреслив, що нагальним питанням є посилення безпекового виміру співробітництва в рамках Східного партнерства, передусім у протидії гібридним загрозам Російської Федерації у регіоні.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання окупації Криму та порушення прав людини на окупованих Росією українських територіях. Денис Шмигаль відзначив, що Україна очікує від Німеччини та Європейського Союзу активної ролі в роботі Кримської платформи, яка має стати майданчиком для координації міжнародних зусиль для захисту прав людей у Криму та деокупації півострова.

Цитата

“Президент України запросив понад 100 світових лідерів, включно з Канцлером Ангелою Меркель, для участі в Кримській платформі. Ми пропонуємо Німеччині очолити один із напрямів діяльності Платформи, який може бути пов’язаний із захистом прав людини, або пом’якшенням економічних наслідків від діяльності РФ для держав Чорноморського регіону”, — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо

Німеччина погоджується з важливістю актуалізації теми незаконної окупації Криму і позитивно оцінює українську ініціативу про заснування “Кримської платформи”. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, закликала Україну продовжувати курс реформ і зазначила, що Німеччина вітає ухвалені в Україні закони, які стосуються інвестицій та дають інвесторам більше гарантій захисту їхніх інвестиції.

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