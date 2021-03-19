Меркель закликала Україну продовжувати боротьбу з корупцією, судову та земельну реформи

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"Ми бачимо прогрес реформ, чи це стосується тендерних закупівель, чи це стосується цифровізації, диджиталізації. Але хочу сказати, і ви знаєте це самі, що деякі кроки ще потрібно зробити, і я розумію, що це дуже складно. Наприклад, я маю на увазі боротьбу з корупцією, суди, також ринок землі", - сказала Меркель.

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Канцлер закликала продовжувати цей курс реформ і зазначила, що Німеччина вітає ухвалені в Україні закони, які стосуються інвестицій та дають інвесторам більше гарантій захисту їхніх інвестиції. За її словами, цей курс дуже важливий, це стосується також співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Впровадження цих реформ, асоціація з ЄС - від цього залежить також і макрофінансова допомога ЄС. Я усвідомлюю, що шлях, яким іде ваш уряд, є складним, непростим, але водночас він зближує Україну з ЄС, і також крок за кроком веде до взаємного відкриття ринків, тому ці реформи - це інвестиції в майбутнє в економічному, політичному, а також громадському плані", - зазначила Меркель.

Окрім того, Німеччина прагне розширення енергетичного партнерства з Україною. Це, зокрема, стосується співпраці щодо відновлювальних джерел енергії та енергоефективості. Крім того, канцлерка підкреслила важливість України як країни транзиту газу. За її словами, на тлі будівництва газопроводу "Північний потік-2", Німеччина виступає за те, що Україна має продовжувала відігравати важливу роль у транзиті газу.

Канцлер додала, що Німеччина є одним із найближчих партнерів України.

"Ми твердо виступаємо на захист територіальної цілісності України. Для нас важливо, щоб ЄС відповідно реагував на анексію Криму, яка відбулася сім років тому. Реакція була однозначною, рішучою, і вона залишається такою, хоча є скептики, і ми все робимо для того, щоб так воно і залишилося", - запевнила Меркель і додала, що Німеччина та Україна мають тісні двосторонні відносини в різних сферах.

Додамо

Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила на відсутності прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі. Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого, вона заявила, що Мінський процес не досягнув успіху.