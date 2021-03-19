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Меркель призвала Украину продолжить борьбу с коррупцией, судебную и земельные реформы

Меркель призвала Украину продолжить борьбу с коррупцией, судебную и земельные реформы

Киев  •  УНН

 • 13777 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину продолжать курс реформ и отметила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, касающиеся инвестиций и которые дают инвесторам больше гарантий защиты их инвестиций. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Мы видим прогресс реформ, или это касается тендерных закупок, или это касается цифровизации, диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что некоторые шаги еще нужно сделать, и я понимаю, что это очень сложно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, также рынок земли", - сказала Меркель.

Детали

Канцлер призвала продолжать этот курс реформ и отметила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, касающиеся инвестиций и которые дают инвесторам больше гарантий защиты их инвестиций. По ее словам, этот курс очень важен, это касается также сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Внедрение этих реформ, ассоциация с ЕС - от этого зависит и макрофинансовая помощь ЕС. Я понимаю, что путь, по которому идет ваше правительство, является сложным, непростым, но в то же время он сближает Украину с ЕС, и также шаг за шагом ведет к взаимному открытию рынков, поэтому эти реформы - это инвестиции в будущее в экономическом, политическом, а также общественном плане", - отметила Меркель.

Кроме того, Германия стремится к расширению энергетического партнерства с Украиной. Это, в частности, касается сотрудничества по возобновляемым источникам энергии и енергоефективости. Кроме того, канцлер подчеркнула важность Украины как страны транзита газа. По ее словам, на фоне строительства газопровода "Северный поток-2", Германия выступает за то, чтобы Украина продолжала играть важную роль в транзите газа.

Канцлер добавила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины.

"Мы твердо выступаем в защиту территориальной целостности Украины. Для нас важно, чтобы ЕС в соответствии реагировал на аннексию Крыма, которая состоялась семь лет назад. Реакция была однозначной, решительной, и она остается такой, хотя есть скептики, и мы все делаем для того, чтобы так оно и осталось", - заверила Меркель и добавила, что Германия и Украина имеют тесные двусторонние отношения в различных сферах.

Добавим

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила отсутствие прогресса в решении конфликта на Донбассе. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, она заявила, что Минский процесс не достиг успеха.

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