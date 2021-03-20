Украина предлагает Германии возглавить одно из направлений деятельности Крымской платформы - Шмыгаль

Детали

Украина, Грузия и Молдова выступают с совместной инициативой о начале в пределах Восточного партнерства формата усиленных диалогов “ЕС + 3 ассоциированные партнеры”, в частности в сферах имплементации зоны свободной торговли и секторальной интеграции. Об этом заявил Денис Шмыгаль во время встречи с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая состоялась в ходе рабочего визита Премьер-министра Украины в ФРГ.

Премьер-министр Украины также подчеркнул, что актуальным вопросом является усиление безопасности измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства, прежде всего в противодействии гибридным угрозам Российской Федерации в регионе.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы оккупации Крыма и нарушения прав человека на оккупированных Россией украинских территориях. Денис Шмыгаль отметил, что Украина ожидает от Германии и Европейского Союза активной роли в работе Крымской платформы, которая должна стать площадкой для координации международных усилий для защиты прав людей в Крыму и деоккупации полуострова.

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“Президент Украины пригласил более 100 мировых лидеров, включая канцлером Ангелой Меркель, для участия в Крымской платформе. Мы предлагаем Германии возглавить одно из направлений деятельности Платформы, который может быть связан с защитой прав человека, или смягчением экономических последствий деятельности РФ для государств Черноморского региона ”, - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним

Германия соглашается с важностью актуализации темы незаконной оккупации Крыма и положительно оценивает украинскую инициативу об учреждении “Крымской платформы”. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину продолжать курс реформ и отметила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, касающиеся инвестиций и дают инвесторам больше гарантий защиты их инвестиций.