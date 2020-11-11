Німеччина позитивно оцінює українську ініціативу заснування "Кримської платформи"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Німеччина погоджується з важливістю актуалізації теми незаконної окупації Криму і позитивно оцінює українську ініціативу про заснування "Кримської платформи". Про це йшлося під час телефонної розмови між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, передає пресслужба МЗС, інформує УНН.
"Керівник німецького зовнішньополітичного відомства позитивно оцінив українську ініціативу щодо заснування "Кримської платформи" та погодився з важливістю збереження теми тимчасово окупованого Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба провів перемовини з Маасом: говорили про Білорусь і "нормандський формат".
Нагадаємо, Кулеба повідомив, коли проведуть перший саміт "Кримської платформи".