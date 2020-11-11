Кулеба провів перемовини з Маасом: говорили про Білорусь і "нормандський формат"

"Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника щодо зусиль України з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі. Гайко Маас позитивно оцінив зусилля України у "нормандському форматі" та Тристоронній контактній групі: дотримання, попри випадки порушень, режиму припинення вогню та відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому Луганської області. Сторони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівник німецького зовнішньополітичного відомства "позитивно оцінив українську ініціативу щодо заснування Кримської платформи та погодився з важливістю збереження теми тимчасово окупованого Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного".

"Міністри також обговорили підготовку до саміту Східного партнерства наступного року. Дмитро Кулеба наголосив на важливості подальшої поступової інтеграції України у Внутрішній ринок Європейського Союзу. Дмитро Кулеба та Гайко Маас також обмінялися думками щодо ситуації у Білорусі", - резюмували у МЗС.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба назвав умови для проведення виборів на Донбасі.