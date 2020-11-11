Кулеба провів перемовини з Маасом: говорили про Білорусь і "нормандський формат"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 11 листопада провів телефонну розмову з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом. Керівники зовнішньополітичних відомств позитивно відзначили високу динаміку відносин між Україною та Німеччиною: взаємодію між лідерами країн, контакти між міністрами закордонних справ, візит голови українського парламенту до Німеччини, підготовку до політичних консультацій між міністерствами закордонних справ. Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує УНН.
"Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника щодо зусиль України з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі. Гайко Маас позитивно оцінив зусилля України у "нормандському форматі" та Тристоронній контактній групі: дотримання, попри випадки порушень, режиму припинення вогню та відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому Луганської області. Сторони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що керівник німецького зовнішньополітичного відомства "позитивно оцінив українську ініціативу щодо заснування Кримської платформи та погодився з важливістю збереження теми тимчасово окупованого Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного".
"Міністри також обговорили підготовку до саміту Східного партнерства наступного року. Дмитро Кулеба наголосив на важливості подальшої поступової інтеграції України у Внутрішній ринок Європейського Союзу. Дмитро Кулеба та Гайко Маас також обмінялися думками щодо ситуації у Білорусі", - резюмували у МЗС.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба назвав умови для проведення виборів на Донбасі.