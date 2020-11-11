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Кулеба провел переговоры с Маасом: говорили о Беларуси и "нормандском формате"

Кулеба провел переговоры с Маасом: говорили о Беларуси и "нормандском формате"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 11 ноября провел телефонный разговор с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Руководители внешнеполитических ведомств положительно отметили высокую динамику отношений между Украиной и Германией: взаимодействие между лидерами стран, контакты между министрами иностранных дел, визит главы украинского парламента в Германию, подготовку к политическим консультациям между министерствами иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба МИДа, передает УНН.

"Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника об усилиях Украины по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе. Хайко Маас положительно оценил усилия Украины в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе: соблюдение, несмотря на случаи нарушений, режима прекращения огня и открытие новых КПВВ в Щастье и Золотом Луганской области. Стороны обсудили перспективу контактов министров иностранных дел в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель немецкого внешнеполитического ведомства "положительно оценил украинскую инициативу по учреждению Крымской платформы и согласился с важностью сохранения темы временно оккупированного Крыма среди приоритетов международной повестки дня".

"Министры также обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства в следующем году. Дмитрий Кулеба отметил важность дальнейшей постепенной интеграции Украины во внутрений рынок Европейского Союза. Дмитрий Кулеба и Хайко Маас также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси", - резюмировали в МИДе.

Как сообщалось ранее в УНН, Кулеба назвал условия для проведения выборов на Донбассе.

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