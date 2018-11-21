Україна підтримала внесення "Новачка" до списку контрольованих хімікатів

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час Четвертої оглядової конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ) українська делегація підтримала пропозицю США, Канади та Нідердандів включити хімікати класу "Новачок" до списку контрольованих хімікатів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар, передає УНН.