Україна підтримала внесення "Новачка" до списку контрольованих хімікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час Четвертої оглядової конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ) українська делегація підтримала пропозицю США, Канади та Нідердандів включити хімікати класу "Новачок" до списку контрольованих хімікатів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар, передає УНН.
“Під час Четвертої оглядової конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ) делегація України засудила агресивні дії Росії з використання хімічної зброї на території Великобританії та прикриття тих, хто застосовував хімічну зброю в Сирії”, — написав Бондар.
За його словами, українська делегація звернулась до міжнародної спільноти із закликом продовжити тиск на Росію, щоб вона припинила загрожувати світовій безпеці та порушувати міжнародне право шляхом агресії проти сусідніх держав, зокрема проти України.
“Україна підтримала рішення 23-ї сесії Конференції щодо механізму встановлення винних за хімічні атаки та висловила переконання, що Організація із заборони хімічної зброї повністю виконає це нове завдання. Також висловлено солідарність з пропозицією США, Канади та Нідердандів включити хімікати класу „Новачок“ до списку контрольованих хімікатів”, — повідомив він.
Нагадаємо, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у Росії за шпигунство на користь Великої Британії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичної речовини типу “Новачок”. Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялася в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.
Пізніше 44-річна британка Дон Стерджес і її 45-річний супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері (графство Вілтшир) у критичному стані, а пізніше Скотленд-Ярд виступив зі твердженням, що вони піддалися впливу “Новачка”, тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою в Солсбері були отруєні Скрипаль і його дочка Юлія. Тоді Лондон поклав відповідальність за подію на Москву. За кілька днів Дон Стерджес померла в лікарні.